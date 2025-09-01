Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьера Пакистана Шахбаза Шарифа с победой над Индией. Об этом сообщило агентство Caliber .

Алиев добавил, что Индия якобы пытается мстить Азербайджану в международных организациях, но это для него не имеет никакого значения. Отношения своей страны с Пакистаном он назвал братскими.

Ранее Индия и Пакистан договорились бессрочно воздерживаться от враждебных актов в приграничных районах. Вместе с тем индийский премьер Нарендра Моди предупредил, что за любую последующую атаку Пакистан понесет жесткое возмездие, и напомнил о сверхзвуковых противокорабельных ракетах BrahMos.