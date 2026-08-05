Индия решила обновлять Су-30МКИ вместо закупки Су-57

Индия отказалась от закупок истребителей Су-57 в пользу обновления Су-30МКИ

Власти Индии решили пока не заключать контракт на закупку новых российских истребителей Су-57. Вместо этого Дели направит средства на модернизацию Су-30МКИ, рассказал Defence Security Asia глава индийского оборонного ведомства Раджеш Кумар Сингх.

Чиновник отметил, что Су-30МКИ, разработанные российской компанией «Сухой», показали себя как прекрасные машины. Эти самолеты Индия производит по лицензии и видит смысл вкладывать деньги в обновление таких систем.

Самолеты планируют оснастить индийскими радарами с активной фазированной решеткой, новой авионикой, средствами радиоэлектронной борьбы и современным вооружением.

В частности, истребители смогут применять ракеты BrahMos, Astra и Rudram. На первом этапе власти могут модернизировать около 84 машин.

Также страна развивает собственный малозаметный самолет AMCA. Его первый полет ожидается к концу десятилетия, а поступление в войска — в 2030-х годах.

Российский Су-57 при этом пользуется в мире большим успехом, как указывали в Ростехе.