Блестящий успех: в Ростехе рассказали о высоком спросе на истребитель Су-57

Глава ОАК Бадеха заявил о большом интересе к истребителю Су-57 за рубежом

Истребитель Су-57 блестяще показал себя в условиях специальной военной операции и теперь пользуется спросом у зарубежных заказчиков. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации (входящей в госкорпорацию «Ростех») Вадим Бадеха.

«Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 — лучший самолет в своем классе», — подчеркнул он.

Истребитель применяется в зоне СВО с 2022 года. Бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу отмечал его высокую степень защиты и мощное вооружение. В феврале 2026-го военные провели приемку обновленной модификации самолета.

Первым зарубежным заказчиком стал Алжир. В ноябре 2025 года ему передали первые две машины.

Ранее с оценкой Бадехи согласился и президент Владимир Путин, тоже назвавший Су-57 лучшим истребителем в мире.