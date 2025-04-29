Индия приобрела у Франции 26 истребителей Rafale Marine

Минобороны Индии купило у Франции 26 истребителей Rafale Marine на $7,3 млрд

Франция продала Индии 26 истребителей Rafale Marine, сумма сделки составила 630 миллиардов рупий (около 7,4 миллиардов долларов). Об этом сообщила пресс-служба индийского Минобороны.

В церемонии подписания соглашения участвовал индийский министр обороны Раджнатх Сингх и глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню. Помимо самолетов французская сторона обязалась предоставить оружие, обучающие программы и тренажеры.

«Индия и Франция подписали знаменательное межправительственное соглашение о закупке 26 истребителей Rafale-Marine (22 одноместных и четыре двухместных)», — отметили в пресс-службе.

Минобороны Индии планирует заменить французскими самолетами стареющий парк российских МиГ 29-К. Новую западную технику разместят на авианосце INS Vikrant.

Ранее живущие неподалеку от пакистанских блокпостов индийцы начали приводить в порядок бункеры и покупать товары первой необходимости. Местные власти привели силы безопасности в состояние повышенной готовности в связи с угрозой начала войны.