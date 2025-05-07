Сегодня 11:05 Операция «Синдур»: как Индия и Пакистан стали на шаг ближе к ядерной войне 0 0 0 Фото: Saqib Majeed / www.globallookpress.com Мир

Индия

Пакистан

Минувшей ночью Индия провела операцию «Синдур» против Пакистана. Целью назвали террористические объекты, но не уточнили, какие именно. Пакистанская сторона ответила на удары и предупредила, что действия Нью-Дели ведут к «прямому столкновению ядерных держав». ООН по традиции просит стороны успокоиться, а Трамп считает обострение конфликта позором. Что известно о происходящем к этому часу — в материале 360.ru.

Индия начала операцию «Синдур» В ночь на 7 мая Минобороны Индии объявило о начале операции «Синдур». Вооруженные силы нанесли удар по «террористической инфраструктуре» в Пакистане, а также атаковали девять объектов террористических группировок «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-и-Тайба», связанных с подготовкой и координацией террористических атак на Индию. Но о каких именно объектах идет речь, индийская сторона не уточнила. В результате ударов, по предварительным данным, ликвидировали по меньшей мере 17 террористов, еще около 60 были ранены. «Справедливость восторжествовала. Джай Хинд! (Да здравствует Индия)», — такой пост в X опубликовала пресс-служба индийской армии.

Свои действия Индия называет целенаправленными и заверяет, что они не носили эскалационного характера. В оборонном ведомстве страны подчеркивают, что вооруженные силы не предпринимали атак против военных объектов Пакистана — только против террористических.

Фото: Saqib Majeed / www.globallookpress.com

Почему ракетным ударам дали такое название Синдур (или Sindoor) — порошок красного цвета, который замужние женщины в индуизме наносят на часть прически и лоб в виде точки. Название операции выбрали в честь жительниц страны, которые потеряли мужей при теракте 22 апреля в Джамму и Кашмире, когда вооруженные пакистанцы открыли огонь по туристам.

Жертвами тогда стали 26 человек (25 жителей Индии и один путешественник из Непала). После этого премьер-министр Нарендра Моди объявил, что власти выявят, отследят и накажут каждого террориста и его покровителей.

Фото: Saqib Majeed/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Следующим шагом стали закрытие единственного сухопутного пограничного пункта Аттари-Вагах, прекращение программы безвизового режима для граждан Пакистана, а также приостановка выдачи виз и аннулирование уже выданных пакистанцам въездных документов. По мнению политолога Юрия Светова, теракт 22 апреля стал в некой степени прорвавшимся гнойником и на скорое завершение этого конфликта, который тянулся очень долгие годы, рассчитывать не стоит. «Что касается опасений насчет ядерного оружия… Надо понимать, что стороны воевали и прежде, будучи ядерными державами. Вопрос в том, какой у них потенциал, потому что одни утверждают, что у них по 150-200 ядерных боеголовок, другие — что вообще по паре десятков», — указал он в беседе с 360.ru.

Фото: Saqib Majeed / www.globallookpress.com

Ответ Пакистана на операцию Индии Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал операцию «Синдур» актом войны, а также предупредил, что страна имеет полное право дать на это решительный ответ: страна нанесла удар по приграничным территориям Индии в Кашмире. Представители пакистанских ВС объявили, что поразили штаб бригады армии Индии и сбили пять истребителей, в том числе два Rafale. Пока Индия не называет объекты, которые атаковали ее вооруженные силы, пакистанская сторона заявляет, что удар был нанесен по двум мечетям. Такие данные озвучил глава подразделения Вооруженных сил Пакистана по связям со СМИ и общественностью Ахмед Шариф Чаудри.

В Минобороны страны заявили, что в результате действий Индии погибли восемь человек, а 35 получили ранения. Среди них, как уточняет Reuters, есть женщины и дети.

Фото: Saqib Majeed / www.globallookpress.com

МИД Пакистана предупредил, что Нью-Дели ставит под угрозу стабильность в регионе. Все это, по прогнозу министерства, способно привести к «прямому столкновению ядерных держав». Помимо этого, в заявлении ведомства есть предупреждение о том, что Пакистан может воспользоваться положениями статьи 51 Устава ООН о праве на самооборону. Воздушное пространство страны закрыли на 48 часов, а в провинции Пенджаб продолжает действовать режим чрезвычайного положения.

Интересно «Аэрофлот» объявил, что из-за закрытого воздушного пространства Пакистана вынужден менять некоторые маршруты (в частности, это затронет полеты в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно), продолжительность таких рейсов в среднем увеличится на один-два часа. «Аэрофлот» объявил, что из-за закрытого воздушного пространства Пакистана вынужден менять некоторые маршруты (в частности, это затронет полеты в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно), продолжительность таких рейсов в среднем увеличится на один-два часа.

Трамп назвал происходящее позором На эскалацию конфликта Нью-Дели и Исламабада отреагировал президент США Дональд Трамп. Выступая в Овальном кабинете, республиканец резко назвал происходящее позором.

Фото: IMAGO_Francis Chung _ Pool via C / www.globallookpress.com

«Думаю, люди догадывались, что что-то произойдет, учитывая предыдущие события. Они конфликтуют очень давно. Многие-многие десятилетия и даже столетия. Я надеюсь, что это скоро закончится», — добавил политик.

В ООН традиционно призвали обе стороны к максимальной сдержанности и заявили о своей обеспокоенности. Заявление на этот счет сделал представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Турция заявила о поддержке Пакистана. В МИД страны действия Нью-Дели расценили как нарушение суверенитета соседней страны. Китай назвал удары Индии по территории Пакистана «достойными сожаления» и призвал обе стороны сосредоточиться на сохранении мира и стабильности. Пакистан назвал условия для мира

Утром 7 мая министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью телевидению агентства Bloomberg​​​​​​ заявил, что Исламабад не станет нагнетать напряженность, если Индия прекратит операцию «Синдур» и другие агрессивные действия.

Фото: Faisal Bashir/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Мы все это время говорили, что не предпримем ничего против Индии. <…> Если Индия отступит, мы определенно свернем свои военные действия. Но пока нас атакуют, нам придется защищаться», — пояснил он. При этом даже о возможности переговоров Асиф говорить не стал, отрезав, что «не в курсе таких контактов».

Логика предыдущих конфликтов, этих войн из-за Кашмира, которые были между Индией и Пакистаном, показывает, что это было очень длительным процессом. И даже попытки урегулировать его, когда какие-то договоры начинались, они затягивались на годы. Юрий Светов

Днем ранее постоянный представитель Пакистана при ООН объявил, что ответственность за помощь в урегулировании конфликта должны нести пять постоянных членов организации — РФ, Китай, США, Великобритания и Франция. По оценке Юрия Светова, единственная страна, дипломаты которой реально могут помочь в регулировании этого долго тяжелого конфликта, — это Россия: ей доверяют обе страны. «Но они должны сами к нам обратиться. Мы не можем навязываться», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: Saqib Majeed/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Пока что, несмотря на самые страшные прогнозы, политолог убежден, что ядерный фактор еще будет помогать сдерживанию сторон, каждая из которых будет надеяться, что вторая ЯО применять не станет. Однако, продолжил Светов, это не значит, что угрозы ядерного столкновения не существует. Она, безусловно, никуда не денется. А пока Индия и Пакистан могут продолжать воевать обычным, так называемым конвенциональным оружием. «И в этом ключе стоит вспомнить о том, что в последние годы Индия под давлением Запада стала покупать оружие и у них. А производители заинтересованы в том, чтобы их оружие испытали в реальных боевых действиях. Так что тут такой клубок…» — заключил специалист.

* Террористические группировки «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-и-Тайба» запрещены в России.