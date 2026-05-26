Индия увеличила закупки латиноамериканской и африканской нефти и уменьшила поставки из России. Об этом сообщило агентство Reuters .

Авторы опирались на данные трейдеров и аналитиков из компании Kpler. После начала конфликта на Ближнем Востоке индийские нефтеперерабатывающие компании стали активнее закупать сырье из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии.

В апреле поставки нефти из России сократились на 29,4% в сравнении с мартовскими закупками. При этом в агентстве заявили, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

