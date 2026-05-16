Индия и ОАЭ договорились об инвестициях на пять миллиардов долларов

В ходе визита индийского премьера Нарендры Моди в Абу-Даби власти Индии и Объединенных Арабских Эмиратов достигли соглашений об инвестициях в индийскую экономику на общую сумму пять миллиардов долларов. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM .

Стороны объявили о вложениях в размере трех миллиардов долларов со стороны эмиратского банка ENBD для покупки 60% доли в индийском банке RBL. Инвестиционное управление Абу-Даби вложит один миллиард долларов в Национальный инвестиционный и инфраструктурный фонд Индии.

Такую же сумму инвестирует эмиратский фонд IHC для приобретения доли в индийской компании Samman Capital. Всего, по данным агентства, инвестиции составили пять миллиардов долларов.

