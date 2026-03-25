Индия нашла способ покупать российскую нефть без долларов

Bloomberg: индийские НПЗ участили расчеты за нефть из России в юанях и дирхамах

Индийские нефтепереработчики стали все чаще использовать альтернативные валюты при оплате российской нефти, пытаясь снизить зависимость от доллара. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По данным журналистов, компании проводят расчеты через специальные зарубежные банковские счета, куда сначала вносят индийские рупии.

Затем средства конвертируют в дирхамы ОАЭ или китайские юани. В качестве альтернативы также рассматривают сингапурский и гонконгский доллары.

В 2023 году индийские НПЗ уже переходили на юани в сделках по российской нефти. Позже государственные компании отказались от этой схемы из-за негативной реакции властей на фоне напряженных отношений с Китаем, но частный бизнес продолжил использовать китайскую валюту.

К такой практике Нью-Дели вернулся после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Немецкие аналитики допустили, что этот конфликт может ослабить роль доллара в мировой торговле нефтью и со временем усилить позиции юаня.

Ранее Министерство финансов США временно разрешило Индии закупать российскую нефть, чтобы сдержать рост цен на мировом рынке. Как заявил министр финансов Скотт Бессент, эта мера коснулась только тех партий, которые уже находились в море, поэтому Россия не получит от нее дополнительной прибыли.