Индия может отказаться от российской нефти из-за новых санкций США

Индия может практически перестать закупать российскую нефть после введения ограничений США против «Роснефти» и «Лукойла». Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Источники журналистов заявили, что поставки российской нефти на ключевые индийские нефтеперерабатывающие предприятия, в том числе государственные компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum, сократятся «почти до нуля». При этом они закупают российские нефтепродукты на спотовом рынке.

Кроме того, у частной Reliance Industries действует долгосрочное соглашение с «Роснефтью». Руководство индийской нефтянки считает, что новые американские ограничения фактически остановят поставки — из-за риска вторичных санкций со стороны США. При этом журналисты отметили, что Россия найдет способ обхода санкций.

По информации Reuters, государственные нефтеперерабатывающие компании Индии уже начали проверять документы, связанные с торговлей нефтью с Россией, чтобы исключить факты прямых поставок сырья от компаний «Лукойл» и «Роснефть».

Стоимость акций «Лукойла» и «Роснефти» после сообщений об американских санкциях снизились более чем на 4%. Минфин США объявил об ограничениях вчера вечером.