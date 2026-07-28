Индия испытала собственный ЗРК дальнего радиуса действия

Армия Индии провела первые испытания собственной ракеты-перехватчика класса «земля-воздух» большой дальности в рамках государственной программы по укреплению национальной системы противовоздушной обороны. Об этом сообщило издание Defense News .

Испытания прошли на острове Абдул Калам, у побережья индийского штата Одиша. В ходе учений ракета успешно перехватила высокоскоростную цель в воздухе.

«Возможностями в разработке ракетных систем класса „земля-воздух“ большой дальности обладает лишь небольшое количество стран. Это также устранит зависимость от импорта таких систем и означает гигантский скачок в потенциале противовоздушной обороны страны», — заявил министр обороны Индии Раджнат Сингх.

По мнению издания, глава ведомства намекнул на замену собственным вооружением российской системы ПВО дальнего действия С-400. Но быстро это сделать не получится. Авторы материала отметили, что индийская система еще нуждается в доработке, а окончательного развертывания можно ожидать только через четыре года.

Это подтверждается тем, что в этом году Индия купила у России еще пять установок С-400.

В начале декабря прошлого года, перед визитом президента Владимира Путина в Нью-Дели, агентство Bloomberg сообщило, что власти Индии задумались о покупке современных российских истребителей Су-57, а также модернизированной версии системы противоракетной обороны С-500.