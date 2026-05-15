Трамп сломал протокол и сорвал куш: как Илон Маск и Тим Кук помогли ему выбить из Китая триллионы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай готов инвестировать сотни миллиардов долларов в американские компании. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что этот жест стал главной неожиданностью встречи и открыл дорогу для обсуждения торговли и Ирана.

Сотни миллиардов для американских воротил Все началось с импровизации. Когда в Пекине, в Доме народных собраний, должна была начаться официальная встреча американской делегации с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп вдруг решил сломать протокол. Он попросил слова и заявил, что хочет представить своих спутников — Илона Маска из Tesla и SpaceX, Тима Кука из Apple и еще с десяток крупных предпринимателей.

Я предложил представить их до того, как мы начнем встречу. И они удивились, потому что, знаете, этого не было в плане. Дональд Трамп

По словам Трампа, китайская сторона сначала опешила, но потом расслабилась и «действительно хорошо провела время». А сам Си Цзиньпин, по словам Трампа, после встречи признал, что идея была «очень хорошей», хоть и не соответствовала плану.

Фото: White House Press Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Трамп связал присутствие бизнесменов с конкретными финансовыми обещаниями. «Китай собирается инвестировать сотни миллиардов долларов в тех людей, которые сегодня были в этой комнате. Вот почему они приехали», — заявил Трамп журналистам. Как утверждает американский президент, эти деньги, которые пойдут в американские компании, помогут вернуть рабочие места в США. Иран и Ормузский пролив После бизнес-сюрприза главы государств перешли к геополитике. В частности, речь шла об Ормузском проливе, через который идет огромный объем мировой нефти. По словам Трампа, Китай, хоть и будет продолжает покупать иранскую нефть, настроен решительно.

Он сказал, что хотел бы видеть Ормузский пролив открытым. Он сказал: «Если я могу быть чем-то полезен, я хотел бы помочь». Он сказал, что не будет поставлять туда оружие. И это очень сильное заявление. Дональд Трамп

В ответ на вопрос журналиста Fox News Трамп отметил, что китайский лидер якобы сам вызвался стать посредником между США и Ираном, чтобы добиться снижения напряженности. При этом Си Цзиньпин якобы дал понять, что ему не нравится, что в проливе «взимают пошлины», и он хотел бы заключения сделки. Как сообщила газета New York Post, в итоговом заявлении Белого дома по итогам саммита, кстати, говорится более осторожно: «Обе страны согласились, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие». «Наладить вместе и не провалить» На банкете в честь Трампа Си Цзиньпин произнес короткую и емкую фразу по поводу американо-китайских отношений. «Мы обязаны наладить это дело вместе и ни за что не провалить его», — сказал председатель КНР.

Фото: Li Xiang/XinHua / www.globallookpress.com

Разговор на этом не закончился. Лидеры договорились встретиться снова — уже на следующий вечер (15 мая), в Чжуннаньхае. Это закрытая территория, где находится штаб-квартира Коммунистической партии Китая и официальная резиденция Си Цзиньпина. Что из слов Трампа правда, а что — его привычные дипломатические преувеличения, покажут ближайшие месяцы. Но сам глава США, судя по его интервью журналистам, закончил день в очень хорошем расположении духа.