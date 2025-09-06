Индии раскрыли секреты антироссийской коалиции по Украине
Макрон и Моди обсудили итоги «коалиции желающих» по Украине
Французский лидер Эммануэль Макрон созвонился с премьером Индии Нарендрой Моди. О деталях разговора президент Франции сообщил в своем аккаунте на X.
Макрон объяснил, что беседовал с Моди об Украине. Он предоставил главе правительства Индии детали о встрече «коалиции желающих».
Саммит стран, поддерживающих Украину, собрался в Париже в четверг, 4 сентября. Президент Франции передал Нарендре Моди и некие «результаты работы», которую провели члены коалиции с украинским главой Владимиром Зеленским.
По словам Макрона, Индия и Франция «разделяют общую решимость добиться справедливого и прочного мира на Украине».
Офис Моди также опубликовал комментарий об этой беседе. Индийский политик назвал разговор «весьма плодотворным».
Обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, включая усилия по скорейшему прекращению конфликта на Украине.
Нарендра Моди
Премьер-министр Индии назвал партнерство его страны с Францией «стратегическим».
Нарендра Моди 1 сентября разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. В числе прочего стороны обсудили и Украину.