Индии раскрыли секреты антироссийской коалиции по Украине

Макрон и Моди обсудили итоги «коалиции желающих» по Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон созвонился с премьером Индии Нарендрой Моди. О деталях разговора президент Франции сообщил в своем аккаунте на X .

Макрон объяснил, что беседовал с Моди об Украине. Он предоставил главе правительства Индии детали о встрече «коалиции желающих».

Саммит стран, поддерживающих Украину, собрался в Париже в четверг, 4 сентября. Президент Франции передал Нарендре Моди и некие «результаты работы», которую провели члены коалиции с украинским главой Владимиром Зеленским.

По словам Макрона, Индия и Франция «разделяют общую решимость добиться справедливого и прочного мира на Украине».

Офис Моди также опубликовал комментарий об этой беседе. Индийский политик назвал разговор «весьма плодотворным».