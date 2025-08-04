Индии предрекли миллиардные убытки из-за отказа от российской нефти

Отказ Индии от российский нефти может обернуться для страны многомиллиардными убытками. Об этом сообщила газета The Economic Times со ссылкой на доклад аналитического центра Kpler.

«Финансовые последствия огромны. Если предположить потерю скидки в пять долларов США за баррель при объеме 1,8 миллиона баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличиться на 9-11 миллиардов долларов США в год», — говорится в публикации.

Расходы могут увеличиться, если мировые фиксированные цены вырастут на фоне сокращения поставок энергоресурсов из России.

Индия сейчас потребляет от 32 до 40% российской нефти. Благодаря этому страна контролирует цены на топливо и снижает затраты на импорт энергоносителей. Но сейчас Нью-Дели балансирует между США и Евросоюзом, стремящимися ограничить поставки нефти из России.

По словам ведущего аналитика центра анализа данных Kpker Сумита Ритолии, на Индию давят с двух сторон. Только вот заместить поставки легко на бумаге, а не на практике. Кроме того, это экономические невыгодно и сложно с логистической точки зрения.

Ранее в правительстве Индии сообщили, что предприятия продолжают закупать нефть у российских поставщиков, но окончательное решение по этому вопросу не принято. Многое зависит от цены и сорта нефти, запасов, логистики и других экономических факторов.