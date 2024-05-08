Индейцы оказались под угрозой из-за санкций против России | 360°

Мир 08 мая 2024, 13:32 Индейцы оказались под угрозой из-за санкций против России Индейцы навахо выступили против трансфера урановой руды через резервации J & C Sohns / Global Look Press

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Индейцы племени навахо выступили против перевозки урановой руды через свои земли. Соответствующее заявление сделал президент племени Буу Ныгрена.

Решение о наращивании добычи урана на их землях приняли, чтобы заместить российский импорт. Крупнейшая в США компания по производству урана Energy Fuels планирует перевозить токсичные минералы со своего рудника в Аризоне на завод White Mesa Mill в штате Юта через резервации.

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Ныгрена отметил, что народ навахо, земля и вода являются очень ценными. Поэтому племя непоколебимо выступает против работы с ураном.

«Мы вместе посылаем мощный сигнал Вашингтону, чтобы остановить добычу урана на землях Навахо», — подчеркнул президент племени.

В начале мая американский сенат одобрил проект закона о запрете импорта российского урана. Законопроект приняли единогласно. В апреле Соединенные Штаты уже произвели первые 90 килограммов обогащенного урана самостоятельно.