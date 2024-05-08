Индейцы оказались под угрозой из-за санкций против России | 360°

08 мая 2024, 13:32
Индейцы оказались под угрозой из-за санкций против России
Индейцы навахо выступили против трансфера урановой руды через резервации
Индейцы племени навахо выступили против перевозки урановой руды через свои земли. Соответствующее заявление сделал президент племени Буу Ныгрена.
Решение о наращивании добычи урана на их землях приняли, чтобы заместить российский импорт. Крупнейшая в США компания по производству урана Energy Fuels планирует перевозить токсичные минералы со своего рудника в Аризоне на завод White Mesa Mill в штате Юта через резервации.
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Ныгрена отметил, что народ навахо, земля и вода являются очень ценными. Поэтому племя непоколебимо выступает против работы с ураном.
«Мы вместе посылаем мощный сигнал Вашингтону, чтобы остановить добычу урана на землях Навахо», — подчеркнул президент племени.
В начале мая американский сенат одобрил проект закона о запрете импорта российского урана. Законопроект приняли единогласно. В апреле Соединенные Штаты уже произвели первые 90 килограммов обогащенного урана самостоятельно.
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