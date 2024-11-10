Индейское капище для человеческих жертвоприношений нашли в Мексике

Частично сохранившийся древний город цивилизации индейцев-сапотеков Митла в Мексике на протяжении многих лет привлекает археологов и историков, которые рассчитывают узнать чуть больше о древней цивилизации. В прошлом году на этой территории нашли разветвленную сеть туннелей, которую ученые посчитали порталом в потусторонний мир. Подробности сообщило РИА «Новости» .

На место нахождения туннелей археологов навели геологи, которые исследовали почву около католической церкви Сан-Пабло Апостол, построенной в XVI веке. Специалистов смутили растянувшиеся за пределы здания пустоты, похожие на подземный лабиринт.

На место выехали сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики, которые начали проверять землю вокруг храма.

«Судить о протяженности туннелей пока рано. Возможно, сеть была многоярусной», — заявил археолог Марко Вигато.

Находка подтвердила рассказ вступившего в орден доминиканцев индейца-сапотека, получившего имя Франсиско де Бургоа. В своих хрониках он писал, что католическая церковь появилась на месте древнего храма, под которым пролегали туннели, где жрецы приносили человеческие жертвы. Там же находилась каменная дверь, за которой начинался потусторонний мир.

Полностью подтвердить хроники средневекового автора современные археологи пока не могут. Разрешение на раскопки власти Мексики им не дали, опасаясь, что работы разрушат ансамбль церкви. Поэтому ученые пока проверяют протяженность туннелей при помощи георадаров и другого оборудования.

В конце октября работающие на севере Италии археологи сообщили, что нашли останки ребенка, жившего во времена ледникового периода. Возраст находки специалисты оценили в 17 тысяч лет. В ходе предварительных исследований ученые установили, что ребенок скончался в возрасте полутора лет от порока сердца.