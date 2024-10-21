Ученые обнаружили в Италии останки ребенка, жившего в ледниковый период

Nature Communications: в Италии нашли останки ребенка, жившего 17 тыс. лет назад

Археологи обнаружили на юге Италии останки ребенка, который жил во времена ледникового периода — около 17 тысяч лет назад. Об этом сообщил научный журнал Nature Communications .

Ученые установили, что скелет принадлежит мальчику, умершему в возрасте 1,5 года. Он скончался от порока сердца. Родители ребенка имели высокую степень родства — они могли быть братом и сестрой.

Помимо порока сердца, у мальчика были другие врожденные отклонения. На это могло повлиять плохое состояние здоровья матери. ДНК-анализ помог восстановить внешние черты ребенка: голубые глаза, вьющиеся волосы темного цвета и смуглая кожа.

Китайские археологи ранее обнаружили царскую гробницу, возраст которой достигает пяти тысяч лет. При раскопках ученые нашли свыше 350 артефактов.