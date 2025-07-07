Инаугурация нового премьера Южной Кореи прошла в Седжоне
Инаугурация нового премьер-министра Южной Кореи Ким Мин Сока состоялась в центральной части страны — городе Седжоне. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Инаугурация стартовала через четыре дня после того, как за его кандидатуру проголосовали в национальном собрании — парламенте Республики Корея.
Утверждение Ким Мин Сока в должности одобрили 173 парламентария, трое высказались против и еще трое воздержались.
На церемонии новый премьер пообещал помочь гражданам «преодолеть последствия мятежа и Азиатский финансовый кризис». Таким образом он напомнил о попытке экс-лидера страны Юн Сок Еля ввести в республике военное положение.
Ранее «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 упомянула в последних сообщениях Южную Корею. Пользователи разобрали слово «зеосеул» и 13 цифр. Через некоторое время станция также передала сигнал, в котором был «трунонорд».