Назначение помощника президента РФ Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах в Женеве можно рассматривать как политический сигнал США и Украине. Такое мнение высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала .

Присутствие помощника президента России, по его оценке, означает переход к жесткой и предельно прямой постановке условий.

«Участие Мединского в переговорах в Женеве показывает, что <…> настало время говорить на чистоту. Это также сигнал для США о том, что Украина должна сдаться или ее уничтожат. <…> Это значит, что русские уже определили, каким должно быть дипломатическое решение», — предположил он.

Аналитик заявил, что Украине пора переходить к конкретным действиям, а не рассчитывать на рычаги давления в переговорах. Позиция России меняться не будет, а на переговорном столе, вероятно, уже находится конкретное предложение, которое сторона готова принять.

В Женеве 17–18 февраля прошел очередной раунд переговоров между Россией, Украиной и США. Мединский на трехсторонних встречах ни на шаг не отступил от условий заключения мира, ясно дав понять, что Россия будет настаивать на своих требованиях.