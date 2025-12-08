«Импотентные европейцы могут лишь злиться». Трамп опубликовал дерзкий пост об украинской сделке

Трамп разместил в Сети статью об отстранении Европы от сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп разместил в своей социальной сети пост со ссылкой на статью New York Post под заголовком «Импотентные европейцы могут лишь злиться, пока Трамп справедливо отодвигает их от сделки по Украине». Публикация вышла в свет 8 декабря 2025 года.

В посте глава Белого дома процитировал материал, в котором критикуется роль европейских стран в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.

Авторы статьи обвиняют европейских лидеров в стремлении продлить конфликт и сравнивают их поведение с детским, когда те пытаются избежать ответственности за свои решения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация презентует США новую версию мирного плана из 20 пунктов вместо 28. Украинский лидер добавил, что компромисс по территориальному вопросу на переговорах не нашли.