Импорт Россией грузинского вина вырос до максимума за полтора года

Россия в октябре ввезла 6,5 тысяч тонн вина из Грузии

В октябре 2025 года Россия ввезла 6,5 тысячи тонн из Грузии, это максимальный объем с апреля 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию грузинской таможни.

В середине осени российские компании нарастили импорт грузинского вина на 10% в месячном выражении. Это максимальный уровень закупок с апреля прошлого года, когда в страну ввезли 13 тысяч тонн напитка.

При этом стоимость импорта существенно увеличилась, достигнув отметки 19 миллионов долларов против 16,9 миллиона месяцем ранее.

Всего за 10 месяцев 2025 года поставили из Грузии вина на 139,2 миллиона долларов, что ниже уровня за аналогичный период прошлого года на 14%.

Ранее стало известно, что Франция увеличила поставки вина в Россию до 1,2 миллиона евро. Импорт увеличился на треть.