Франция увеличила экспорт вина в Россию до 1,2 миллиона евро

В августе Франция увеличила экспорт вина в Россию до максимума за год. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на данные Евростата.

В конце лета Россия нарастила импорт французского вина на треть, до 1,2 миллиона евро. До этого максимальные закупки были в сентябре прошлого года — тогда было приобретено вина на 1,6 миллиона евро.

Российские компании увеличили закупки вина у Латвии на 18%, до 11,7 миллиона евро. Также они стали больше покупать вино у Испании, рост составил 9%, до 1,3 миллиона евро. Италия оставалась главным поставщиком вина в Россию среди стран Евросоюза. Однако в последний летний месяц ее поставки сократились на четверть, достигнув 16 миллионов евро. Польша также показала снижение на 17%, до 6,6 миллиона евро. Португалия уменьшила поставки на четверть, до трех миллионов евро, а Германия — почти вдвое, до 1,5 миллиона.

В целом импорт вина из Евросоюза в Россию в августе снизился на 13,5%. За месяц было ввезено вина на 43,2 миллиона евро.

В августе Чехия нарастила экспорт пива в Россию до рекордных 2,2 миллиона евро с начала года. Третий месяц подряд страна остается главным поставщиком европейского пива в Россию. Германия, занимающая второе место в рейтинге, сократила экспорт почти вдвое.