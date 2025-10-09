Импичмент Пашиняна поддержали 34 депутата

К импичменту Пашиняна присоединились 34 депутата из 36 необходимых

Импичмент премьер-министра Армении Никола Пашиняна поддержали 34 депутата из 36 необходимых для запуска процедуры. Об этом в Facebook* сообщил председатель оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

«Фракция „Армения“ вернула необходимый для процесса выражения недоверия премьер-министру бланк с подписями всех 28 депутатов фракции. С 7 июня по настоящий момент к выражению недоверия Пашиняну присоединились 34 депутата», — написал он.

В документе говорится, что под руководством Пашиняна правительство не только не выполнило возложенные на него обязательства, но и не сумело эффективно отреагировать на стоящие перед государством вызовы.

Подписавшие импичмент солидарны, что деятельность властей привела к катастрофическим последствиям для национальной безопасности, системному кризису в государственном управлении и поставила под угрозу будущее Армении.

В конце сентября жители Еревана массово вышли на улицу с требованием отставки Пашиняна.

