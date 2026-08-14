Имя жены руководителя Anthropic нашли в файлах Эпштейна

Финансист Джеффри Эпштейн в 2011 году отказался профинансировать порнографическую платформу Eddice, которую создала супруга владельца компании Anthropic Дарио Амодеи — Кэми Кларк. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на новый пакет файлов покончившего с собой в тюрьме предпринимателя, опубликованный на сайте Минюста США.

Компанию Eddice Кларк открыла в 2010 году и рекламировала как «революционную» порнографическую платформу, ориентированную на женщин.

С Эпштейном ее познакомил литературный агент Джон Брокман в 2011-м. Чтобы привлечь внимание финансиста, девушка отправила ему сценарий фильма, который планировала снять для показа на своей платформе.

После Кларк несколько раз спрашивала у финансиста, готов ли он вложить деньги в ее проект. По данным издания, переписка и контакты продолжались почти два года. Но в итоге Эпштейн отказал, пояснив, что порнографическое видео его не интересует.

Сайт Eddice перестал обновляться в 2013 году. На следующий год Кэми Кларк познакомилась с Дарио Амодеи, а в 2022 году пара узаконила свои отношения.

В середине июля стало известно о смерти модельного агента Даниэля Сиада. Его имя много раз упоминалось в файлах покойного финансиста. Из документов следовало, что агент передавал Эпштейну контакты и фотографии моделей, а также организовывал для него встречи с молодыми девушками.