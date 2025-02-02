Имя третьего пилота вертолета Black Hawk раскрыли в США

Третьим пилотом вертолета Black Hawk, который врезался в пассажирский самолет CRJ700 над рекой Потомак в Вашингтоне, была 28-летняя Ребекка Лобах. Об этом сообщила пресс-служба американской армии.

В ведомстве подчеркнули, что имя погибшей молодой женщины решили раскрыть по просьбе членов ее семьи. Лобах родилась и выросла в Северной Каролине. На службе в армии была с июля 2019 года по январь 2025-го.

Хотя Ребекка не принимала участия в боевых действиях, среди ее наград были медали «За заслуги перед армией» и «За службу в национальной обороне».

По информации канала CBS, Лобах ранее работала в Белом доме в качестве помощника в администрации предыдущего президента США Джо Байдена.

Авиакатастрофа над рекой Потомак произошла в ночь на 30 января. После столкновения с вертолетом самолет раскололся на части и рухнул в воду. Выжить никому не удалось. Среди погибших оказались несколько российских фигуристов.