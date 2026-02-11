Сестры Джиджи и Белла Хадид, прославившиеся как супермодели, оказались в файлах по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной торговле людьми. Об этом свидетельствуют новые документы, опубликованные Министерством юстиции США.

Файлы представляют собой переписку некоего человека с Эпштейном. Собеседник финансиста интересуется, как сестры сделали столь головокружительную карьеру в модельном бизнесе, предполагая, что их проплатил богатый отец.

Однако Эпштейн это прямо отрицает и говорит, что Хадид занимались сексом с нужными людьми и выполняли другие указания.

Ранее в опубликованных файлах по делу нашли предполагаемую дату начала третьей мировой войны — 8 февраля 2026 года. Однако прогноз не сбылся.