Эпштейна заподозрили в работе на Россию

Daily Mail: Джеффри Эпштейн мог работать на Россию и собирать компромат

Скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть частью масштабной спецоперации России и собирать компромат на представителей мировых элит. Об этом со ссылкой на источники в разведсообществе сообщила газета Daily Mail .

Журналисты утверждают, что Эпштейн якобы привозил из России молодых женщин, чтобы устраивать «медовые ловушки» для миллиардеров, политиков и представителей королевских домов. После этого материалы пересылали ФСБ.

Авторы издания насчитали тысячи упоминаний России в файлах по делу Эпштейну. Они заявили, что Эпштейн якобы хвастался доступом к Кремлю после приговора 2008 года.

Кроме того, Эпштейн упоминал запланированные встречи с Владимиром Путиным в 2011 году. Официального подтверждения этому нет.

Бывшего председателя партии ЛДПР Владимир Жириновского в файлах Эпштейна упомянули пять раз, причем трижды — вместе с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым.