Илон Маск вмешался в предвыборную кампанию в Германии

Немецкая газета Welt опубликовала колонку Илона Маска, в которой тот поддержал партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). В знак протеста свое место покинула глава отдела мнений издания Ева Когель, об этом она сообщила на своей странице в X .

Когель отметила, что ей всегда нравилось возглавлять отдел мнений в Welt. Однако после того, как газета разместила текст Илона Маска, она сразу подала заявление об увольнении.

При этом на сайте Welt колонку разместили рядом с комментарием главного редактора Бургарда. Во введении он охарактеризовал текст статьи Маска как тот, который «призывает возражать». Сама статья озаглавлена как «Почему Илон Маск полагается на АдГ и почему он ошибается».

Маск в колонке пишет, что право говорить о немецкой политике ему дают значительные инвестиции в Германию. Миллиардер полагает, что экономика ФРГ погрязла в бюрократии. Он резко критикует действующие власти страны и считает политику АдГ более удачной.

«Представление об АдГ как о правых экстремистах явно ложно», — также написал Илон Маск.

Сайт Medieninsider утверждал, что на редакционном совете Welt часть команды издания выступила против публикации статьи Маска. В редакции газеты ее сочли «предвыборной агитацией» и попыткой «прямого вмешательства» в немецкие выборы.

Реакцию журналистов следует рассматривать в контексте текущей политической ситуации в Германии, где президент Штайнмайер 27 декабря распустил парламент. Ранее в декабре депутаты отказали в доверии правительству Олафа Шольца. Сейчас в ФРГ идет активная предвыборная кампания, досрочные выборы Штайнмайер назначил на 23 февраля.