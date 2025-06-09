Бизнесмен Илон Маск высмеял губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. В своем аккаунте в соцсети X он опубликовал видео, где глава штата говорит о процветании на фоне горящих автомобилей.

«Гэвин, можешь смело использовать видео, когда будешь баллотироваться в 2028 году», — подписал пост Маск.

Ранее в Калифорнии начались беспорядки из-за рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. Сам бизнесмен их не поддержал, назвав стычки с правоохранительными органами неприемлемыми.

В свою очередь, Ньюсом пообещал подать в суд на президента Дональда Трампа из-за того, что последний не согласовал с ним решение отправить на подавление беспорядков войска национальной гвардии. По его словам, указ позволит главе государства действовать так же против любого другого штата.