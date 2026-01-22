Илон Маск назвал себя инопланетянином

Американский миллиардер Илон Маск пошутил, что является инопланетянином. Он сделал такое заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе .

«Меня часто спрашивают: „Есть ли среди нас инопланетяне?“ И я отвечаю: „Есть — это я“. Но мне, конечно, не верят», — сказал миллиардер.

Он добавил, что если бы на Земле были пришельцы, то он попал бы в их число.

По мнению Маска, жизнь и сознание во Вселенной встречаются чрезвычайно редко. Он не исключил, что, возможно их можно встретить только на Земле.

«А если это так, то мы обязаны сделать все возможное, чтобы свет сознания не погас», — резюмировал предприниматель.

Ранее чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска xAI, сгенерировала фото с голой принцессой Японии.