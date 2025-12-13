Илон Маск признался в любви к чизбургерам

Американский предприниматель Илон Маск в разговоре с Кэти Миллер, супругой советника президента США, неожиданно подробно рассказал о своем ежедневном рационе — и объяснил, какое блюдо считает лучшим в мире. В подкасте бизнесмен сообщил, что его утро начинается максимально просто и сытно: стейк, яйца и кофе.

«Обычно я не обедаю. Или, если ем, то совсем немного», — рассказал он.

А вот к ужину Маск подходит творчески. Он признался, что любит разную кухню и выбирает то, что подходит под настроение и компанию. Когда разговор зашел о любимой еде, миллиардер без колебаний заявил, что предпочитает американскую кухню. На уточняющий вопрос он ответил, что если бы ему пришлось есть одно блюдо всю жизнь, это был бы чизбургер.

«Чизбургеры — это потрясающе. Это гениальное изобретение», — добавил предприниматель.

В августе главный кардиолог СЗАО столицы, заведующая отделением кардиореанимации ГКБ № 67 ДЗМ Екатерина Кошкина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила, что за пять часов в спортзале можно сбросить «отрицательное влияние» чизбургера.