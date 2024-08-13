Кардиолог Кошкина рассказала, что за пять часов в спортзале можно сбросить «отрицательное влияние» чизбургера

Главный кардиолог СЗАО столицы, заведующая отделением кардиореанимации ГКБ № 67 ДЗМ Екатерина Кошкина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила, что за пять часов в спортзале можно сбросить «отрицательное влияние» чизбургера.

Как пояснила медик, фастфуд можно съесть лишь в том случае, если вы готовы пройти дополнительные 10 тысяч шагов. Лишний вес — это всегда гипертония и прочие ограничения.

«Если вы отказываете себе в этом удовольствии погулять перед сном, то тогда, я думаю, что в фастфуд не стоит идти», — сказала она.

Что касается правил сна, Кошкина отметила, что можно выбирать любой бок и позу, самое главное — хорошо высыпаться.