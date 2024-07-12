Илон Маск отреагировал на провал Байдена на пресс-конференции

Маск согласился с мнением пользователей о провальной пресс-конференции Байдена

NASA/via Globallookpress.com
Фото: NASA/via Globallookpress.com/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение пользователей о том, что пресс-конференция президента Соединенных Штатов Джо Байдена оказалась провальной. Миллиардер высказался в социальной сети Х.

Выступление американского лидера состоялось на фоне растущих опасений о состоянии его здоровья и когнитивных способностях. В самом начале конференции Байден в очередной раз оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».

«Каждый раз, когда я вижу, как Байден говорит, я удивляюсь, как этот человек стал президентом США», — написал один из пользователей Х.

Маск отреагировал на эту публикацию с помощью эмодзи «100%».

Байден регулярно допускает оговорки на публичных выступлениях. На саммите НАТО президент США перепутал Украину с Ураном и обвинил Россию в попытке уничтожить его культуру.

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