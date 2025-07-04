Илон Маск потратил больше 250 млн долларов на избрание Дональда Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск пожертвовал более 250 миллионов долларов на избирательную кампанию действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.

По информации газеты, предприниматель был уверен, что одержать победу над Джо Байденом крайне важно, и нарастил финансирование кампании Трампа после покушения на него в июле 2024 года.

Однако теперь новый законопроект американского лидера, получивший название «Единый, большой, красивый», может обойтись Tesla в миллиарды, поскольку инициатива отменяет экологические субсидии, из которых во многом складывалась прибыль компании.

Ранее стало известно, что Маск жестко раскритиковал законопроект Трампа, назвав его политическим убийством Республиканской партии. Также миллиардел предупредил о намерении создать собственную партию.