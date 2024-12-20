Илон Маск получил от критиков титул теневого президента США

Поддержавший избранного президента США Дональда Трампа американский предприниматель Илон Маск получил неофициальное звание теневого президента среди представителей демократической партии в конгрессе. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Причиной стала информационная атака, которую предприниматель провел на своей странице в социальной сети X в день рассмотрения законопроекта о бюджете в палате представителей. За 12 часов он опубликовал огромное количество постов, включавших ложные утверждения о содержании документа. Но это дало эффект.

Законодатели сообщили, что их телефоны оборвали избиратели, которые увидели посты Маска и потребовали не принимать внесенный документ. С критикой проекта бюджета также выступал избранный президент США Дональд Трамп.

По его требованию республиканцы внесли пункт о повышении государственного долга в ближайшие два года, это было ключевое условие, которое также упоминал Маск. Обновленную версию документа палата представителей не привела.

Свое возмущение представители Демпартии выразили на страницах в соцсети X. Представитель Калифорнии Зои Лофгрен опубликовала коллаж, на котором Маск в виде кукловода управляет марионеткой с лицом Трампа.

Сенатор Крис Мерфи от штата Коннектикут написал, что избранному президенту стоит сменить название программы на «Миллиардер прежде всего». Демократ от штата Флорида Максвелл Фрост заявил, что республиканцы короновали не имеющего государственного поста бизнесмена.

Сильное влияние Маска на политическую систему США вызвало среди его противников обоснованные опасения, что вся новая администрация Трампа станет работать в качестве олигархии, а предприниматель усилит продвижение инициатив, которые обогатят его еще больше.

Агентство Bloomberg в начале декабря сообщило, что состояние Илона Маска превысило 400 миллиардов долларов. Это самый высокий показатель в мировой истории. Основной вклад в расширении богатства внесла продажа акций компании SpaceX, которые принесли ему сразу 50 миллиардов.