Илон Маск первым в истории достиг состояния 500 миллиардов долларов

Американский предприниматель Илон Маск установил новый исторический рекорд, став первым человеком, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов, следует из данных Forbes Real-Time Billionaires . Как уточняет издание, отметка была достигнута около 22:30 по московскому времени, после чего показатель немного снизился — к 23:50 состояние бизнесмена составляло 499,1 миллиарда долларов.

Основной вклад в рост капитала внесли акции Tesla, которые по итогам торгов подорожали почти на 4%, добавив Маску около 9,3 миллиардов долларов. С начала года бумаги автопроизводителя почти удвоились в цене. Маск, напомнил Forbes, ушел с поста куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE), чтобы сосредоточиться на Tesla.

Однако прирост капитала связан не только с этим активом. С декабря на 50 миллиардов долларов выросла стоимость компании SpaceX, где Маску принадлежит 42% акций общей стоимостью около 168 миллиардов долларов. После мартовского слияния xAI и соцсети X в единую структуру xAI Holdings новую компанию оценили в 113 миллиардов долларов — доля Маска оценивается примерно в 60 миллиардов долларов.

Маск уже становился первым в истории человеком с состоянием более 400 миллиардов долларов — это произошло в декабре прошлого года.

В сентябре 2024 года аналитическая группа Informa Connect Academy прогнозировала, что предприниматель может стать первым долларовым триллионером к 2027 году, если темпы роста его капитала сохранятся.

Сегодня основными активами бизнесмена остаются Tesla, SpaceX, xAI Holdings и Neuralink, а также несколько других компаний, которые он основал или в которых участвует в качестве инвестора.