Илон Маск назвал ракетостроение сложным после взрыва New Glenn Безоса

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что ракеты — это сложно. Так он прокомментировал взрыв во время испытательного полета двухступенчатой тяжелой орбитальной ракеты New Glenn, принадлежащей компании Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса. Свою реакцию американский миллиардер оставил в соцсети Х.

«Очень неудачно. Ракеты — это сложно», — написал он.

Маск также выразил надежду, что Blue Origin скоро восстановится после ЧП.

До этого в Сети разлетелись кадры, на которых засняли взрыв ракеты на стартовом столе во время испытаний во Флориде. На кадрах видно яркую вспышку у основания аппарата, за которой последовал взрыв. В результате происшествия никто не пострадал.