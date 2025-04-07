Илон Маск наглядно показал близость России и США

Маск напомнил, что между Россией и США всего лишь 3,8 километра

Американский бизнесмен Илон Маск решил провести географический ликбез среди соотечественников и наглядно показал, насколько близки территории России и США. Ролик он опубликовал в социальной сети X .

На видео отметили, что Россию и США разделяет Берингов пролив, в котором есть два острова. Один принадлежит России, другой — Соединенным Штатам, расстояние между ними — чуть больше двух миль (3,8 километра).

«Страны разделены Беринговым проливом. Если мы посмотрим внимательнее, то можем увидеть два крошечных острова Диомида на расстоянии 2,4 мили друг от друга. Именно они разделяют материковую часть России и материковую часть США», — указали в ролике.

Ранее отец Илона Маска Эррол заявил, что вся их семья восхищается президентом России Владимиром Путиным. По его словам, высказывания российского лидера отличаются логикой.