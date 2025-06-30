Протесты в Белграде не утихают, а митингующих становится все больше, равно как и пострадавших. Недовольные сербы требуют провести досрочные выборы в парламент. Однако привести эти протесты могут совсем к другому. Чем могут закончиться беспорядки в Сербии, в беседе с ведущей Анастасией Букреевой на стриме 360.ru рассказал политолог Ахмат Хасанов.

По мнению эксперта, несмотря на масштабность протестов, они вряд ли что-нибудь изменят.

«Ничего они не изменят. Разве что, может быть, действительно, будут инициированы новые досрочные выборы в парламент, чтобы просто таким образом снизить накал страстей. В принципе, такое решение было принято еще весной, но тогда протестующих это тоже не устроило», — предположил Хасанов.

По мнению политолога, это говорит о том, что демонстранты преследуют отнюдь не мирную цель — сделать жизнь сограждан лучше. Напротив, цели протестующих — разрушительны и губительны.

«Цель протестующих — не просто улучшить жизнь в стране, их цель — просто привести государство к хаосу», — заключил собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что после первого дня массовых беспорядков в Белграде пострадали 22 участника протестов, двое из них получили тяжелые травмы. Кроме того, пострадали и 48 полицейских.

На следующий день, 29 июня, протесты продолжились. Демонстранты заблокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны.