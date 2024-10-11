В Молдавии 20 октября должны пройти президентские выборы и референдум по поводу определения будущего страны. При этом политическая ситуация там сейчас не просто нездоровая — то, что творится со стороны властей, можно назвать самым настоящим психозом, считает блогер «Голос Мордора». Своей оценкой происходящего он поделился в колонке для Telegram-канала 360.ru.

Молдавия оказалась на грани фашистского переворота, в результате которого может быть полностью уничтожена оппозиция, а из страны будет сделан еще один военный антироссийский плацдарм на случай полного падения Украины.

То, что сейчас происходит в Молдавии, можно описать одним словом — репрессии. Оппозиция власти Майи Санду и несогласные преследуются так, что это немногим отличается от преследования антифашистов после поджога Рейхстага в гитлеровской Германии.

Их пока еще не убивают, но может скоро дойти и до физического устранения, потому что Санду понимает, что может проиграть, а это страшно не только ей, но и ее западным хозяевам, которые готовы сфальсифицировать результаты выборов и референдума.

Обыски и аресты в Молдавии стали уже нормальным явлением, отстранение неугодных политиков от власти тоже, но теперь, похоже, власти страны решили отстранить от выборов и часть избирателей, в частности пенсионеров, которые получали пенсии из России.

Ноу-хау заключается в том, что эти пенсии называют «подкупом» и «иностранным вмешательством».

Уголовное преследование за эти «преступления» еще не предусмотрено, но ввести его — плевое дело. Тем более в условиях такой жестокой истерики власти, которая понимает, что при честных условиях проиграет и выборы, и референдум.

Так что не исключено, что многих молдавских граждан просто поразят в избирательных правах, объявив агентами России.

Ситуация в Молдавии накаляется с каждым днем. Момент истины все ближе, и власти страны, подначиваемые своими западными хозяевами, делают все, чтобы превратить его в момент величайшей лжи, которая принесет народу новые бедствия.