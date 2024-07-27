Игры в Париже назвали позором и темным пятном олимпийского движения

Махачев назвал Игры в Париже позором и призвал вернуть ОИ в Россию

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в соцсети Х назвал церемонию открытия Олимпийских игр позором. Мероприятие прошло накануне в Париже.

«Игры в Париже — это позор и темное пятно на олимпийском движении. Мы должны снова вернуть их в Россию, чтобы все исправить», — написал Махачев.

Мероприятие раскритиковали за плохую организацию и навязывание ЛГБТ*-повестки. Больше всего недовольства вызвала пародия на библейский сюжет «Тайная вечеря». Церемонию назвали «жуткой мерзостью». Россияне предложили сравнить открытие Игр в Париже и Сочи.

Французы освистали своего президента Эммануэля Макрона во время его речи на церемонии открытия. В целом открытие вышло скомканным и затянутым.

* ЛГБТ-запрещенное в России движение, признанное экстремистским.