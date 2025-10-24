Игрок с никнеймом «пиндосы ***» возглавил американский рейтинг Dota 2

Игрок с ником «пиндосы ***» занял первую строчку рейтинга в Dota 2 в США. Всемирную таблицу лидеров опубликовали на официальном сайте игры.

Лидером стал русскоязычный геймер, но неизвестно, кто именно скрывается под этим никнеймом. Кроме того, игрок не указал страну, которую представляет.

Вторую и третью строчки рейтинга заняли игроки с никами X и Mello. В ладдер входят представители стран Северной и Южной Америки.

Этим летом российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла турнир Esports World Cup 2025, обыграв европейскую команду со счетом 3:0 по картам. Россияне заработали на пятерых миллион долларов. Призовой фонд чемпионата по Dota 2 составил три миллиона долларов.