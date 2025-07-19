Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат по Dota 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем турнира Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде. Призовой фонд соревнований по Dota 2 составил три миллиона долларов.
В финале чемпионата спортсмены обыграли европейскую команду Team Falcons со счетом 3:0 по картам. За победу на турнире Team Spirit заработала на пятерых миллион долларов.
В составе победителей выступали россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Денис Сигитов (Larl), Александр Филин (Rue) и украинец Илья Мулярчук (Yatoro). Коллектив Team Spirit уже становился лидером игр в 2023 году.
В соревнованиях принимала участие еще одна российская команда Parivision, она завоевала третье место. Спортсмены получат 300 тысяч долларов.
Трампу дали неожиданный совет из-за синяков на ладонях
Китаянка получила огнестрельное ранение в висок в тире в Петербурге
В России ответили на предложение Зеленского о переговорах
Кадышева закатила скандал перед концертом
Баста устроил гендер-пати посреди концерта
Набережную Торфяного озера в поселке Нахабино благоустроят к осени
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте