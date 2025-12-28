«Играет в собственную игру». Пушков объяснил, какие цели преследует Трамп на Украине

Сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп выстраивает собственную линию в вопросе урегулирования конфликта на Украине и намерен держать процесс под личным контролем. Своим мнением он поделился в Telegram-канале .

«Тот факт, что Зеленский согласовал все свои пункты с европейцами, судя по всему, имеет для Трампа второстепенное значение. Трамп продолжает играть в собственную игру. И совсем не похоже, что он собирается выйти из процесса урегулирования кризиса, как иногда угрожает», — заявил сенатор.

Комментируя слова Трампа о том, что у президента Украины Владимира Зеленский «ничего нет» без его одобрения, Пушков отметил, что в этой формулировке сочетаются и снисходительный тон, и демонстрация властной позиции. По его мнению, таким образом глава Белого дома показывает, кого он считает ключевой фигурой в переговорах и кто, с его точки зрения, определяет судьбу самого процесса и украинского лидера.

Сенатор предполагает, что предстоящая встреча Трампа и Зеленского пройдет именно в этом ключе: американский президент будет оценивать предложения Киева через призму собственных планов, тогда как согласование позиций с европейскими союзниками для него носит второстепенный характер.

В интервью Politico американский дал понять, что не готов поддерживать инициативы Киева без личного одобрения. Он заявил, что сделает выводы о предложенном Зеленским плане из 20 пунктов только после личного общения, не проявив к документу публичного энтузиазма.