Вашингтон занялся подготовкой мирного соглашения с учетом интересов России, что говорит об осознании странами Запада сложившейся реальности. Таким мнением подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис поделился в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.

По его словам, он и сам долгое время верил, что все решится на поле боя. Но реальный расклад, пусть и с запозданием, наконец-то начал доходить до высокопоставленных лиц в Киеве и Вашингтоне. Европейцы, вероятно, окажутся последними, кто поймет, что российские интересы придется учитывать в своих планах по прекращению украинского конфликта.

Дэвис пояснил, что мирные планы Киева и Брюсселя оторваны от реальности, так как являлись ультиматумом России. В них содержались требования о фактической сдаче Москвы на волю Украины. Он отметил, что они явно были неисполнимы.

«Но теперь, похоже, что принято в кулуарах, это нечто такое, чего добивались русские. <…> И давайте просто будем откровенны в том, что Трамп скажет всем киевским лидерам и всем европейским лидерам, что на этом игра окончена», — подчеркнул офицер.

Ранее Дэвис обвинил Зеленского в организации медийных провокаций, чтобы отвлечь украинцев от провалов ВСУ на линии фронта.