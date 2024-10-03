Генпрокурор Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Армению

Генпрокурор Игорь Краснов прибыл в Армению для участия в 34-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран — участниц СНГ, сообщила пресс-служба ведомства. В аэропорту Еревана его встретили два замгенпрокурора Армении и посол России Сергей Копыркин.

Краснов председательствует в координационном совете. Структуру создали для объединения усилий прокуратур государств СНГ для обеспечения законности и борьбы с преступностью.

«В работе заседания примут участие делегации Генеральных прокуратур Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Секретариата КСГП», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В конце сентября Игорь Красно встретился со своим коллегой из Таджикистана. Они подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве.