Идущий из Израиля в Болгарию сухогруз заблокировал движение в Босфоре

Движение судов по проливу Босфор временно остановилось из-за поломки двигателя у сухогруза B Line, следовавшего из Израиля в Болгарию. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщило Главное управление береговой охраны Турции (KEGM).

В ведомстве уточнили, что речь идет о судне длиной в 106 метров. Информация о поломке двигателя поступила на пульт дежурного от капитана сухогруза.

На место к застрявшему кораблю отправили буксир. На время его эвакуации движение по проливу приостановили в обоих направлениях.

В начале ноября в проливе Босфор столкнулись два сухогруза, следовавшие маршрутами Грузия — Саудовская Аравия и Испания — Грузия. По данным Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, оба судна получили значительный ущерб. На место отправили буксиры, чтобы эвакуировать поврежденные сухогрузы в гавань и открыть движение.