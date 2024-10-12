Идущий из Израиля в Болгарию сухогруз заблокировал движение в Босфоре

Движение судов по проливу Босфор временно остановилось из-за поломки двигателя у сухогруза B Line, следовавшего из Израиля в Болгарию. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщило Главное управление береговой охраны Турции (KEGM).
В ведомстве уточнили, что речь идет о судне длиной в 106 метров. Информация о поломке двигателя поступила на пульт дежурного от капитана сухогруза.
На место к застрявшему кораблю отправили буксир. На время его эвакуации движение по проливу приостановили в обоих направлениях.
В начале ноября в проливе Босфор столкнулись два сухогруза, следовавшие маршрутами Грузия — Саудовская Аравия и Испания — Грузия. По данным Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, оба судна получили значительный ущерб. На место отправили буксиры, чтобы эвакуировать поврежденные сухогрузы в гавань и открыть движение.
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