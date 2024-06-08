Идею применения Россией ядерного оружия по Великобритании сочли смехотворной

Экс-разведчик Риттер: Россия не будет тратить ядерное оружие на Великобританию

Россия не будет тратить ядерное оружие на Великобританию, а просто подождет, пока эта страна сама рухнет. Такое мнение выразил бывший разведчик морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.

«Идея о том, что Россия потратит ядерное оружие на Великобританию, смехотворна», — написал он.

По словам Риттера, в этом нет необходимости: России достаточно подождать, пока Великобритания рухнет из-за некомпетентности властей.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал, в каком случае страна применит ядерное оружие. По его словам, такая возможность прописана в ядерной доктрине. Она допускает использование ЯО в «исключительном случае» — при угрозе суверенитету и территориальной целостности государства.

Ранее о готовности использовать ядерное оружие заявил британской оппозиции Кир Стармер. Он пообещал, что в случае победы на выборах Лейбористская партия займется поддержкой и модернизацией всех систем ядерного арсенала Великобритании.