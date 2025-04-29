«И не друзья, и не враги». Медведев — об отношениях России и США

Медведев: Россия и США не являются ни врагами, ни друзьями

Фото: РИА «Новости»

Россия и США — не друзья, но и не враги. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание.Первые».

«Мы и не друзья, и, надеюсь, в полном смысле не враги. Хотя еще совсем недавно казалось, что это именно так, потому что участие в гибридной войне против Соединенных Штатов, по сути, сделало нас врагами», — отметил политик.

Медведев на марафоне «Знание.Первые» выступил с лекцией «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?».  Во время мероприятия зампред Совбеза также высказался о гостях, приглашенных на празднование Дня Победы в Берлин, и  назвал их «тифозными гнидами».

Марафон посвятили 80-летию победы в Великой Отечественной войне, мероприятие проходит с 28 по 30 апреля в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владикавказе, Перми, Омске, Севастополе, Салехарде, Рязани и Южно-Сахалинске.

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