Медведев: Россия и США не являются ни врагами, ни друзьями

Россия и США — не друзья, но и не враги. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание.Первые».

«Мы и не друзья, и, надеюсь, в полном смысле не враги. Хотя еще совсем недавно казалось, что это именно так, потому что участие в гибридной войне против Соединенных Штатов, по сути, сделало нас врагами», — отметил политик.

Медведев на марафоне «Знание.Первые» выступил с лекцией «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?». Во время мероприятия зампред Совбеза также высказался о гостях, приглашенных на празднование Дня Победы в Берлин, и назвал их «тифозными гнидами».

Марафон посвятили 80-летию победы в Великой Отечественной войне, мероприятие проходит с 28 по 30 апреля в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владикавказе, Перми, Омске, Севастополе, Салехарде, Рязани и Южно-Сахалинске.