Хватит идти на поводу. Военкор оценил заявление Трампа об атаке на резиденцию Путина

Военкор Коц призвал не идти на поводу у информповестки США

России не нужно обращать внимание за заявления президента США Дональда Трампа о якобы отсутствии прямой атаки дронов ВСУ на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом в Telegram-канале заявил военкор Александр Коц.

«Я не понимаю, зачем мы так жаждем что-то доказать американцам. Полетный контроллер им подарили, посмотрите мол, какой Зеленский плохой. Атата ему. Ну вот и результат», — отметил Коц.

Военкор добавил, что полетные данные беспилотников ВСУ нужно показывать, в первую очередь, россиянам.

«Вы нам покажите, что там было на контроллере. Это нашего президента атаковали. А во что там верит или не верит Трамп — плевать. Хватит идти на поводу у чужой информповестки», — заключил Коц.

Ранее Трамп заявил, что не верит в атаку беспилотников ВСУ на резиденцию Путина. При этом американский лидер признал, что целью ударов мог стать объект неподалеку от государственного дома.