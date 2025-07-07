Хуситы запустили ракеты по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

IMAGO/Hamza Ali
Фото: IMAGO/Hamza Ali/www.globallookpress.com

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, сообщило о новой ракетной атаке на Израиль. Ракеты направили на аэропорт в Тель-Авиве и израильские порты. Об этом в  Telegram-канале заявил официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

«Военно-воздушные силы начали совместную качественную военную операцию с использованием одиннадцати баллистических ракет и беспилотника, нацеленных на аэропорт Бен-Гурион, порт Ашдод, электростанцию Ашкелон и порт Умм-эр-Рашраш», — заявил он.

Накануне армия обороны Израиля провела операцию «Черный флаг» против хуситов. Военно-воздушные силы ЦАХАЛ ударили по портам Рас-Иса, Салиф и Ходейда.

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