Хуситы запустили ракеты по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, сообщило о новой ракетной атаке на Израиль. Ракеты направили на аэропорт в Тель-Авиве и израильские порты. Об этом в Telegram-канале заявил официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
«Военно-воздушные силы начали совместную качественную военную операцию с использованием одиннадцати баллистических ракет и беспилотника, нацеленных на аэропорт Бен-Гурион, порт Ашдод, электростанцию Ашкелон и порт Умм-эр-Рашраш», — заявил он.