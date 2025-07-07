Хуситы запустили ракеты по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, сообщило о новой ракетной атаке на Израиль. Ракеты направили на аэропорт в Тель-Авиве и израильские порты. Об этом в Telegram-канале заявил официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.